Ювентус не може повністю розраховувати на своїх зірок у передсезонних спарингах.

Сьогодні туринці проведуть поєдинок з Монцою за Кубок Берлусконі, однак Роналду та Дибала не зіграють, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Португалець продовжує набирати форму після Євро і відпустки. Роналду залишиться на тренувальній базі Ювентуса, де займатиметься індивідуально. У Дибали виникли проблеми з м'язами, тому аргентинець наразі також не може працювати повноцінно.

Додамо, що офіційний сезон для Ювентуса розпочнеться 22 серпня матчем проти Удінезе.

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