Криштиану Роналду поделился мыслями после поражения от Франции (0:1), которое лишило сборную Португалии шансов на выход в плей-офф Лиги наций.

Капитан пирнейцив сохраняет позитивный настрой и отмечает боевой дух команды.

Роковое поражение чемпиона Лиги наций в видеообзоре матча Португалия – Франция – 0:1

"Каждая игра нас чему-то учит. К сожалению, мы не добрались к своим целям. Нужно поднять голову и гордиться тем, чего мы достигли вместе", – написал Роналду в Instagram.

Напомним, именно Португалия выиграла первый розыгрыш Лиги наций в 2019 году. Команда Сантуша сохранила место в элитном дивизионе, но в плей-офф от группы 3А вышла Франция.

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