Команды начали в неторопливом темпе, поочередно контролируя мяч в центре поля. Именно поэтому первая опасность возникла после дальнего выстрела – ожидаемо его нанес Роналду, однако Льорис потянул мяч, который нырял в дальний угол.

Французы быстро ответили – Коман качнул Геррейро и пробил под перекладину, но Патрисиу уверенно сыграл в рамке. На 12 минуте Франция имела прекрасную возможность выйти вперед: Гризманн роскошной передачей прошил оборону португальцев, однако Марсьяль в касание не смог переиграть Патрисиу.

Антуан снова мог ассистировать, однако после его подачи с углового Рабьо не попал в ворота. Португалия ответила снова дальним ударом – на этот раз Бруну Фернандеш пробил с лета, но прямо по центру ворот.

Острый момент в первом тайме создал Гризманн, и снова со стандарта. На этот раз звезда Барселоны навесил на левый край штрафной (вместо ожидаемого удара), Варан головой сбросил на Рабьо, а тот в падении через себя отдал на Марсьяля – на пути Антони стала перекладина.

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Вторая половина также началась с удара Роналду – Криштиану пробил со штрафного с острого угла, но мимо. Франция захватила контроль над игрой и наконец провела результативную передачу. Гризманн на левом краю штрафной отдал на Рабьо, Адриен пробил по воротам – Патрисиу справился, однако Канте первым успел на добивание. Интересно, что Н'голо в последний раз забивал только в сентябре 2019 года.

Португалия ответил не менее убийственным моментом – сначала Льорис спас после дальнего выстрела Геррейро, а после углового Фонте головой пробил в штангу. В последнюю пятнадцатиминутку португальцы устроили навал на штрафную соперника и Льорису еще раз пришлось спасать команду – на этот раз от выстрела Моутинью в девятку. Последний опасный момент имел Диаш, однако он не смог точно замкнуть прострел и Франция удержала победу.

Таким образом, Франция набрала 13 очков и стала победителем группы А3, став первым участником плей-офф Лиги наций. Португалия с 10 пунктами осталась второй, но не имеет шансов опередить французов – чемпионы мира имеют преимущество благодаря личным встречам.

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