Португалия уступила Франции в матче 5-го тура дивизиона А Лиги наций. Смотрите видео гола и обзор матча Португалия – Франция на Футбол 24.

Соперники возглавляли группу А3, поэтому именно этот матч определял обладателя путевки в плей-офф. В первом тайме было достаточно моментов у обоих ворот, но забить хотя бы один мяч не удалось. Все решила вторая половина.

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На 53 минуте Рабьо пробил с довольно острого угла, а Канте удачно сыграл на подборе. Редкого гола хавбека Челси хватило для минимальной победы над Португалией. 0:1 – команда Дешама будет играть в плей-офф, а Роналду и компания теряют полномочия действующего чемпиона Лиги наций.