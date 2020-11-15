Кріштіану Роналду поділився думками після поразки від Франції (0:1), яка позбавила збірну Португалії шансів на вихід у плей-офф Ліги націй.

Капітан пірнейців зберігає позитивний настрій і відзначає бойовий дух команди.

Фатальна поразка чемпіона Ліги націй у відеоогляді матчу Португалія – Франція – 0:1

"Кожна гра нас чомусь вчить. На жаль, ми не дісталися своїх цілей. Потрібно підняти голову і пишатися тим, чого ми досягли разом", – написав Роналду в Instagram.

Нагадаємо, саме Португалія виграла перший розіграш Ліги націй у 2019 році. Команда Сантуша зберегла місце в елітному дивізіоні, але в плей-офф від групи 3А вийшла Франція.

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