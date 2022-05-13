"Я знаю, що він провів фантастичну роботу в Аяксі, і що він досвідчений тренер, але ми повинні дати йому час. Все має змінитися так, як він хоче. Якщо він добре впорається, весь Манчестер Юнайтед буде успішним, тому я бажаю йому успіхів.

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Ми всі раді його приходу, не тільки як гравці, а й як уболівальники. Ми повинні вірити, що наступного року ми зможемо виграти титули", – наводить слова Роналду офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Додамо, що Кріштіану провів 39 матчів за МЮ у цьому сезоні, в яких забив 24 голи та віддав 3 асисти.

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