Экс-телеведущая и партнерша Игоря Цыганыка в культовой программе "ПроФутболе" Александра Лобода призналась, кого из игроков уважает больше всего.

"Лука Модрич. Человек с большим сердцем, который очень помог, когда я была куратором проекта "Здійсни мрію".

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Поспособствовал Дарио Срна, который связывался с Модричем и Лука не отказал. Результатом всех усилий стала встреча нашего тяжелобольного мальчика с Криштиану Роналду", – рассказала Лобода в комментарии YeSport.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения россиян Александра перебралась в немецкий Нюрнберг, где занимается социальными проектами, которые связаны с Украиной и украинцами.

К слову, нынче Лобода снова в Украине – ее заметили на матче 18-го тура между Динамо и Металлистом 1925.

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