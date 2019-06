Роналду, Де Лигт, Депай и другие: символическая сборная финала четырех Лиги наций

УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги нации, в которой есть представители всех четырех команд.

УЕФА составил символическую сборную финала четырех Лиги наций, в нее попали по 4 игрока из сборных финалистов – Португалии и Нидерландов. 2-х футболистов делегировала Швейцария и одного Англия.

Португалия – Нидерланды – 1:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, в финале Лиги нации Португалия одержала победу над Нидерландами со счетом 1:0. В матче за третье место Англия победила Швейцарию в серии послематчевых пенальти.

Португалія – Нідерланди: урок контратак для "ораньє", феєрія Бернарду Сілви та Бруну Фернандеша, Роналду штампує трофєї

️ The #NationsLeague team of the finals!

Based on the FedEx Performance Zone pic.twitter.com/SiDvaZPtn0