toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига наций
ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ЕВРО-2020 ШВЕЙЦАРИЯ - АНГЛИЯ

Роналду, Де Лигт, Депай и другие: символическая сборная финала четырех Лиги наций

09:16 71 Читати українською
Роналду, Де Лигт, Депай и другие: символическая сборная финала четырех Лиги наций
Португалия / УЕФА

УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги нации, в которой есть представители всех четырех команд.

61’ Гонсалу Гедеш
 
61’ Гонсалу Гедеш

УЕФА составил символическую сборную финала четырех Лиги наций, в нее попали по 4 игрока из сборных финалистов – Португалии и Нидерландов. 2-х футболистов делегировала Швейцария и одного Англия.

Португалия – Нидерланды – 1:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, в финале Лиги нации Португалия одержала победу над Нидерландами со счетом 1:0. В матче за третье место Англия победила Швейцарию в серии послематчевых пенальти.

Португалія – Нідерланди: урок контратак для "ораньє", феєрія Бернарду Сілви та Бруну Фернандеша, Роналду штампує трофєї

blog_ava
Португалия – Нидерланды: урок контратак для "оранье", феерия Бернарду Силвы и Бруну Фернандеша, Роналду штампует трофеи
05:00
692
Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Лига наций Португалия - Нидерланды Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт УЕФА Мемфис Депай Мемфис Депай
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
10
мин
Украина
21:45
Люксембург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук