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Португалия – Нидерланды – 1:3 – видео голов и обзор матча

00:43 44 Читати українською
Португалия – Нидерланды – 1:3 – видео голов и обзор матча

Сборная Голландии убедительно победила Португалию и стала победителем Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Португалия – Нидерланды.

61’ Гонсалу Гедеш
 
61’ Гонсалу Гедеш

Португальцы на правах хозяина финала захватили инициативу в матче, но опасных моментов у ворот Силлесена было мало. На перерыв соперники ушли с нулями на табло.

Португалия выиграла Лигу наций, одержав уверенную победу над Нидерландами в финале

Во второй половине игры ключевой эпизод случился на 60-й минуте. Очередная контратака Португалии завершилась голом: Бернарду Силва разогнался и отдал неожиданную передачу, а Гонсалу Гедеш выстрелил с линии штрафной – 1:0.

Этот гол и решающим в поединке. Сборная Португалии победила в первом розыгрыше Лиги наций.

Видеообзор первого тайма:

Видеообзор второго тайма:

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Португалия Португалия Лига наций Португалия - Нидерланды Нидерланды Нидерланды Видеоновости
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