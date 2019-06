Роналду, Де Лігт, Депай та інші: символічна збірна фіналу чотирьох Ліги націй

УЄФА опублікував символічну збірну Ліги нації, у якій є представники усіх чотирьох команд.

УЄФА склав символічну збірну фіналу чотирьох Ліги націй, у неї потрапили по 4 гравці зі збірних фіналістів – Португалії та Нідерландів. 2-х футболістів делегувала Швейцарія та одного Англія.

Нагадаємо, у фіналі Ліги нації Португалія здобула перемогу над Нідерландами з рахунком 1:0. У матчі за третє місце Англія перемогла Швейцарію у серії післяматчевих пенальті.

️ The #NationsLeague team of the finals!

Based on the FedEx Performance Zone pic.twitter.com/SiDvaZPtn0