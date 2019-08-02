Роналду дал совет Дибале относительно перехода в Манчестер Юнайтед

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду поделился с одноклубником Пауло Дибалой своими мыслями относительно возможного трансфера в английский Манчестер Юнайтед.

Звездный португалец сказал 25-летнему аргентинцу, чтобы он принял предложение МЮ, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, Дибала спросил у Роналду совет относительно потенциального переезда на Олд Траффорд в рамках обмена нападающими между Ювентусом и Юнайтед. 5-кратный обладатель "Золотого мяча" посоветовал Дибале принять предложение "красных дьяволов" и заверил, что период в Манчестере позволил стать ему настоящим чемпионом.

Напомним, что "Старая синьора" предложила Манчестер Юнайтед Пауло Дибалуа в обмен на форварда Ромелу Лукаку. Стороны готовы к двойному трансферу, но на него должен согласиться аргентинский форвард туринцев.

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