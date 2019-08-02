Роналду дав пораду Дибалі щодо переходу в Манчестер Юнайтед

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду поділився з одноклубником Пауло Дибалою своїми думками щодо можливого трансферу до англійського Манчестер Юнайтед.

Зірковий португалець сказав 25-річному аргентинцю, щоб він прийняв пропозицію МЮ, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, Дибала спитав у Роналду поради щодо потенційного переїзду на Олд Траффорд у рамках обміну нападниками між Ювентусом і Юнайтед. 5-разовий володар "Золотого м'яча" порадив Дибалі прийняти пропозицію "червоних дияволів" і запевнив, що період у Манчестері дозволив стати йому справжнім чемпіоном.

Нагадаємо, що "Стара синьйора" запропонувала Манчестер Юнайтед Пауло Дибалу в обмін на форварда Ромелу Лукаку. Сторони готові до подвійного трансферу, але на нього має погодитися аргентинський форвард туринців.

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