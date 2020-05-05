Роналду був за крок від повернення в Манчестер Юнайтед – екс-гравець "дияволів" назвав прикру причину зриву трансферу

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра зізнався, що манкуніанці були близькими до трансферів Кріштіану Роналду та Гарета Бейла.

За словами 38-річного француза, Кріштіану та Гарет були за крок від переходу до лав "червоних дияволів" влітку 2013 року. Завадив відхід на пенсію сера Алекса Фергюсона.

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"Тренер сказав мені: "Я на 99 відсотків впевнений, що ми купимо Роналду і Бейла. Мені потрібні тільки два цих футболісти, щоб знову виграти Лігу чемпіонів. 99 відсотків, що вони будуть у нас". Згодом я розмовляв з Кріштіану, і він підтвердив мені, що близький до повернення та пристав на пропозицію боса.

Через 2 тижні ми приїхали на базу і побачили купу камер – я зрозумів, що щось не так. Тоді Фергюсон сказав нам, що покидає клуб та йде на пенсію, позаяк потрібен своїй дружині. Окремо він вибачився перед Кагавою та ван Персі, адже ті лише незадовго до цього прийшли в команду.

Це був важкий удар для мене", – цитує Евра офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

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