Новичок АПЛ легко мог громить именитых гостей, но упустил кучу моментов. Игроки Брентфорда с убийственных позиций били мимо ворот, а когда попадали, то свою реакцию показывал непревзойденный Давид Де Хеа.

Манчестер Юнайтед обыграл Брентфорд – Де Хеа снова герой, Рангник разгневал Роналду

Наказание последовало после перерыва. В этом матче Роналду вернулся в основу МЮ, однако забивали молодые воспитанники – Эланга, Гринвуд и Рашфорд. Португалец больше запомнился нервной реакцией, когда его заменили на 77-й минуте. Под занавес встречи Тони наконец-то пробил Де Хеа, позволив Брентфорду по крайней мере избежать разгрома.