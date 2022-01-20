Истерика Роналду и суперсейвы Де Хеа в видеообзоре матча Брентфорд – МЮ – 1:3
09:37 - Читати українською
Манчестер Юнайтед одолел Брентфорд в матче 17-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
Антони Эланга 55’
Мейсон Гринвуд 62’
Маркус Рашфорд 77’
55’ Антони Эланга
62’ Мейсон Гринвуд
77’ Маркус Рашфорд
Новичок АПЛ легко мог громить именитых гостей, но упустил кучу моментов. Игроки Брентфорда с убийственных позиций били мимо ворот, а когда попадали, то свою реакцию показывал непревзойденный Давид Де Хеа.
Манчестер Юнайтед обыграл Брентфорд – Де Хеа снова герой, Рангник разгневал Роналду
Наказание последовало после перерыва. В этом матче Роналду вернулся в основу МЮ, однако забивали молодые воспитанники – Эланга, Гринвуд и Рашфорд. Португалец больше запомнился нервной реакцией, когда его заменили на 77-й минуте. Под занавес встречи Тони наконец-то пробил Де Хеа, позволив Брентфорду по крайней мере избежать разгрома.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter