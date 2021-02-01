Сверхсложные голы со "второго этажа" умеет забивать не только нападающий Ювентуса Криштиану Роналду.

В декабре 2019-го Роналду забил гол в ворота Сампдории. В той атаке португалец совершил прыжок, чтобы достать мяч. Форвард Ювентуса оторвался от газона на 71 сантиметр, а в целом Криштиану пробил с высоты 2 метра и 56 сантиметров.

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На днях рекорд Роналду побили в чемпионате Шотландии. Сделал это защитник Мазервел Бевис Мугаби. Уроженец Уганды забил победный мяч в ворота Росс Каунти с высоты 2 метра и 62 сантиметра, тем самым опередив португальца. Высота самого прыжка составила 75 см.

Списать это достижение исключительно на антропометрию не удастся. Мугаби выше Роналду всего лишь на 4 сантиметра. Вспомнить гол Криштианту можно по этой ссылке.

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