Нападающий Криштиану Роналду, похоже, завершил свою карьеру в Европе и поедет доигрывать на Ближний Восток.

Недавно стало известно о переговорах Роналду с Аль-Насром – лидером чемпионата Саудовской Аравии. Клуб уже сделал Криштиану соответствующее предложение и ожидает успешного завершения переговоров.

Роналду согласовал контракт с новым клубом и станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира,– Marca

В Аль-Насре ждут приезда Роналду до конца 2022 года. Тогда же 5-кратный обладатель "Золотого мяча" и подпишет соглашение с клубом, утверждает Marca.

Условия потенциального сотрудничества были известны еще раньше. Для Криштиану Роналду подготовили контракт до лета 2025 года с зарплатой около 200 миллионов евро за сезон. В Саудовской Аравии считают, что переход Роналду в Аль-Наср выведет статус футбола Саудовской Аравии на новый уровень, а также повысит шансы страны получить право на проведение ЧМ-2030 вместе с Грецией и Египтом.

Напомним, уже во время ЧМ-2022 Роналду стал свободным агентом. Манчестер Юнайтед объявил о досрочном разрыве контракта с 37-летним португальцем.

Воин или король? Месси поднял кубок мира в уникальном плаще – подарок с глубоким символизмом