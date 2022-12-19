Месси сделал важнейший шаг к статусу лучшего игрока в истории футбола в лучшем финале, который когда-либо видели на чемпионатах мира. Лео дважды выводил Аргентину вперед и был точным в серии послематчевых пенальти. Однако Франция делала все возможное, чтобы этот матч запомнился надолго. Остальные взяли гений и его свита.

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А еще помогли организаторы ЧМ-2022. Во время церемонии награждения на плечах Месси появилась черная накидка. Именно с этим элементом одежды Лео поднял трофей над головой. Мало кто понял, что произошло на самом деле. Поиски ответа взорвали Google. Соответствующие запросы сразу залетели в тренды. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как плащ оказался на плечах аргентинца и какое значение он имеет.

Сразу отбросим конспирологические теории, будто таким образом форвард пытался подчеркнуть свою особенность. Мол, Месси наконец-то стал чемпионом мира (еще и на турнире, бесславно сложившемся для Криштиану Роналду) и хотел придать этому мгновению дополнительный символизм. Однако вместо Лео все сделали хозяева Мундиаля. Именно в катарских традициях нужно искать корни того, что мы с вами увидели на триумфальной сцене стадиона Лусаил Айконик.

Триумф любимой команды на ЧМ подарит незабываемые эмоции, однако это даже не сравнится с нашей победой над оккупантами. Приближать ее легко: до конца 2022 года 10 гривен с продажи каждой бутылки HLIBNY DAR будет перечисляться в фонд “Повернись живим”. Больше об акции узнайте на сайте. Итого собираем на победу!

Перед тем как передать в руки футболиста трофей, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани подарил Месси черную накидку. Она называется бешт (beshth). Это традиционный длинный арабский плащ, который мужчины носят поверх туники. Сейчас бешт носят по особым случаям – вроде свадьбы, разнообразных фестивалей, выпускных вечеров и т.д. Также это официальная одежда политиков, чиновников, религиозных деятелей и ученых в арабских странах.

Корни этого наряда уходят значительно дальше и имеют глубокий символизм. В древности его носили только привилегированные особы. Отражение этого мы видим и сейчас. Бешт носят члены королевской семьи Катара. Вы заметили, что на шейхе была такая же накидка, какую он вручил Месси? Вот и первый вариант, как можно интерпретировать событие. Состоялась своеобразная коронация Лионеля.

Однако более вероятным кажется второй вариант. Также бешт имели право носить воины. Они одевали его только после победы, одержанной в тяжелом бою. Чем не аллегория к футбольному матчу? Особенно – к финалу чемпионата мира. Получить подтверждение этой теории мы могли бы, если бы победила Франция, а плащ достался бы Уго Льорису (как капитану). Если бы накидку тогда вручили Мбаппе, тогда однозначно речь шла бы о коронации. Проверить эти гипотезы, естественно, невозможно.

Руководитель организационного комитета ЧМ-2022 Хасан Аль Тавади также не дал однозначного ответа. "Это наша официальная одежда, для свадеб, для официальных мероприятий. Это очень важная вещь для нас, не только в Катаре – в целом в арабском мире. В частности, в странах Персидского залива это лучшая одежда", – объяснил функционер.

Главное – теперь вы знаете, что за плащ был на плечах Лео Месси во время церемонии награждения ЧМ-2022. Воин или король? Этот вопрос так и останется открытым. Каждый может выбрать тот вариант, который ему нравится, и будет прав. Месси в Катаре был настоящим капитаном (генералом) сборной Аргентины. Лео как опытный вожак вел партнеров за собой и не потерялся в решающий момент. Сыграл ключевую роль в победе над Францией. В то же время, золото чемпионата мира почти не оставит контраргументов тем, кто не склонен включать Месси в когорту лучших в истории.

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