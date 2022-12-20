Нападник Кріштіану Роналду, схоже, завершив свою кар'єру в Європі та поїде догравати на Близький Схід.

Нещодавно стало відомо про перемовини Роналду з Аль-Насром – лідером чемпіонату Саудівської Аравії. Клуб вже зробив Кріштіану відповідну пропозицію і очікує на успішне завершення перемовин.

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У Аль-Насрі чекають на приїзд Роналду до кінця 2022 року. Тоді ж 5-разовий володар "Золотого м'яча" і підпише угоду з клубом, стверджує Marca.

Умови потенційної співпраці були відомі ще раніше. Для Кріштіану Роналду підготували контракт до літа 2025 року із зарплатнею близько 200 мільйонів євро за сезон. У Саудівській Аравії вважають, що перехід Роналду в Аль-Наср виведе статус футболу Саудівської Аравії на новий рівень, а також підвищить шанси країни здобути право на проведення ЧС-2030 разом із Грецією та Єгиптом.

Нагадаємо, вже під час ЧС-2022 Роналду став вільним агентом. Манчестер Юнайтед оголосив про достроковий розрив контракту з 37-річним португальцем.

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