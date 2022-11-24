Роналду отличился уже в первом матче на ЧМ-2022. Лидер сборной Португалии упустил супершанс в первом тайме, но после перерыва заработал и реализовал пенальти. 11-метровый, правда, был спорным – не факт, что Салису фолил.

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Криштиану стал первым в истории, кто забил на 5 чемпионатах мира. Уникальное достижение, которое никому раньше не покорялось. В 2006, 2010, 2014 и 2022 году португалец оформил по одному голу, а в 2018 – положил 4.

Напомним, что Роналду перед катарским Мундиалем остался без команды – Манчестер Юнайтед расторг с ним контракт из-за скандального интервью.

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