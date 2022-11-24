37-летний португалец перед стартом чемпионата мира расторг контракт с Манчестер Юнайтед, поэтому его не касались клубные дела. Он мог сосредоточиться на последнем Мундиале в своей карьере.

Гана шаманским пением готовилась к битве с Роналду

Во время исполнения гимна Португалии в 192 матче за сборную Криштиану выглядел тронутым и пустил слезу. Эти эмоциональные кадры со скоростью света разлетелись по социальным сетям.

Криштиану Роналду расчувствовался во время исполнения национального гимна? pic.twitter.com/d8JZuEgkTg — ЦЕЛЬ (@goal) 24 ноября 2022 г.

Эмоциональный Роналду во время исполнения португальского гимна? pic.twitter.com/cNlCssgV2x — B24 (@B24PT) 24 ноября 2022 г.

Кроме Ганы, соперниками Роналду и Ко на групповом этапе катарского ЧМ будут Уругвай и Южная Корея. Матчи запланированы на 28 ноября и 2 декабря.

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