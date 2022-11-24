Роналду пустил слезу на старте последнего ЧМ в карьере: фото дня
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду очень эмоционально начал поединок первого тура ЧМ-2022 против Ганы.
37-летний португалец перед стартом чемпионата мира расторг контракт с Манчестер Юнайтед, поэтому его не касались клубные дела. Он мог сосредоточиться на последнем Мундиале в своей карьере.
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Во время исполнения гимна Португалии в 192 матче за сборную Криштиану выглядел тронутым и пустил слезу. Эти эмоциональные кадры со скоростью света разлетелись по социальным сетям.
Кроме Ганы, соперниками Роналду и Ко на групповом этапе катарского ЧМ будут Уругвай и Южная Корея. Матчи запланированы на 28 ноября и 2 декабря.
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