Роналду відзначився вже в першому матчі на ЧС-2022. Лідер збірної Португалії змарнував супершанс у першому таймі, але по перерві заробив і реалізував пенальті. 11-метровий, щоправда, був суперечливим – не факт, що Салісу фолив.

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Кріштіану став першим в історії, хто забив на 5 чемпіонатах світу. Унікальне досягнення, яке нікому раніше не підкорялося. У 2006, 2010, 2014 та 2022 португалець оформив по одному голу, а в 2018 – поклав 4.

Нагадаємо, що Роналду перед катарським Мундіалем залишився без команди – Манчестер Юнайтед розірвав з ним контракт через скандальне інтерв'ю.

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