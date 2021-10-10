В товарищеском поединке Португалия – Катар (3:0) 36-летний Криштиану отличился забитым голом и установил два рекорда. Форвард забивал в ворота 46-ти различных сборных, а также сыграл 181 матч за национальную команду – больше всех среди европейских футболистов. К слову, CR7 удерживает и рекордные достижения в ЛЧ, в которой сыграл больше всего матчей и является лучшим бомбардиром в истории турнира.

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"Рекорд – это всегда нечто выдающееся. 181 игра за сборную – это 181 повод гордиться. Забить гол в ворота 46-ти разных сборных – я всегда считал, что это невозможно", – написал Роналду в Twitter.

Наивысшее достижение Криштиану со сборной Португалии – чемпионство Европы-2016. На Мундиалях максимумом Роналду является полуфинал-2006.

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