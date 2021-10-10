Товарищеский матч

Португалия – Катар – 3:0

Голы: Роналду, 37, Фонте, 48, А. Силва, 90

На 37-й минуте Криштиану Роналду открыл счет во встрече после ошибки защитника, который не сумел выбить мяч. 36-летний португалец забил уже 112-й гол за национальную команду, улучшив собственное мировое достижение по количеству мячей в футболке сборной.

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Но это не единственное, чем может гордиться нападающий Манчестер Юнайтед по итогам игры. Матч против хозяина Мундиаля-2022 стал для Роналду уже 181-м за сборную Португалии. Это лучший показатель среди европейских футболистов. Криштиану опередил своего экс-партнера по Реалу Серхио Рамоса, информирует Mister Chip.

Кроме того, Катар стал 46-й страной, которая пропустила гол от Роналду. Это также рекорд в истории футбола – еще ни один игрок не поражал ворота такого количества соперников в матчах за сборную. Среди "жертв" португальца есть и Украина, которой нападающий забивал в октябре 2019-го на НСК Олимпийский.

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