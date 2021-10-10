Лідер збірної Португалії скромно відреагував на свої досягнення, встановлені у спарингу з Катаром.

У товариському поєдинку Португалія – Катар (3:0) 36-річний Кріштіану відзначився забитим голом і встановив два рекорди. Форвард забивав у ворота 46-ти різних збірних, а також зіграв 181 матч за національну команду – найбільше серед європейських футболістів. До слова, CR7 втримує і рекордні досягнення в ЛЧ, у якій зіграв найбільше матчів і є найкращим бомбардиром в історії турніру.

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"Рекорд – це завжди щось видатне. 181 гра за збірну – це 181 привід пишатися. Забити гол у ворота 46-ти різних збірних – я завжди вважав, що це неможливо", – написав Роналду в Twitter.

Найвище досягнення Кріштіану зі збірною Португалії – чемпіонство Європи-2016. На Мундіалях максимумом Роналду є півфінал-2006.

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