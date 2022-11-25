"Важнейшим шагом является то, что мы победили. Эта глава закрыта. Мы хотели начать на хорошей ноте. Мы выиграли. Я смог помочь своей команде. Все остальное не имеет значения.

Роналду оценил первую победу Португалии на ЧМ-2022 – он был признан лучшим игроком матча

Мой 5-й чемпионат мира – это был прекрасный момент. Мировой рекорд ! Первый игрок, забивавший на 5 чемпионатах мира. Это заставляет меня гордиться. Я очень рад команде. Трудная игра, но хороший результат", – цитирует Роналду ESPN .

Впереди у сборной Португалии поединки против Уругвая и Южной Кореи 28 ноября и 2 декабря соответственно. Для Криштиану этот ЧМ является последним в карьере.