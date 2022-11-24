Перший тайм був доволі нудним, а по перерві Кріштіану реалізував пенальті, який сам і заробив. Португалець у матчі встановив одразу кілька рекордів – став першим, хто забив на 10 великих турнірах поспіль, першим європейцем, який зіграв на 10 великих змаганнях, та першим гравцем в історії, який відзначився на п'яти різних ЧС.

Португалія перестріляла Гану в неоднозначному матчі ЧС-2022 – скандальний історичний рекорд Роналду, дубль асистів Бруну

Гана швидко зрівняла рахунок зусиллями Айю, але у відповідь ще двічі виймала сферу зі своїх воріт – забили Феліш та Леау після асистів Бруну. Крапку у зустрічі поставив Букарі, хоч на останніх секундах Вільямс ледь не обікрав Кошту. 3:2 на користь "селесао"! У наступному турі португальці гратимуть з Уругваєм, а Гана – з Південною Кореєю.