Рекорди Роналду та курйоз Вільямса у відеоогляді матчу Португалія – Гана – 3:2
Португалія напружено здолала Гану. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу 1-го туру ЧС-2022.
Перший тайм був доволі нудним, а по перерві Кріштіану реалізував пенальті, який сам і заробив. Португалець у матчі встановив одразу кілька рекордів – став першим, хто забив на 10 великих турнірах поспіль, першим європейцем, який зіграв на 10 великих змаганнях, та першим гравцем в історії, який відзначився на п'яти різних ЧС.
Португалія перестріляла Гану в неоднозначному матчі ЧС-2022 – скандальний історичний рекорд Роналду, дубль асистів Бруну
Гана швидко зрівняла рахунок зусиллями Айю, але у відповідь ще двічі виймала сферу зі своїх воріт – забили Феліш та Леау після асистів Бруну. Крапку у зустрічі поставив Букарі, хоч на останніх секундах Вільямс ледь не обікрав Кошту. 3:2 на користь "селесао"! У наступному турі португальці гратимуть з Уругваєм, а Гана – з Південною Кореєю.