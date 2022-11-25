Роналду – про свій історичний рекорд Мундіалів: "Все решта не має значення"
Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду висловився про звитягу над Ганою (3:2) у 1 турі ЧС-2022.
"Найважливішим кроком є те, що ми перемогли. Цей розділ закрито. Ми хотіли почати на хорошій ноті. Ми виграли. Я зміг допомогти своїй команді. Все решта не має значення.
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Мій 5-й чемпіонат світу – це був прекрасний момент. Світовий рекорд! Перший гравець, який забивав на 5 чемпіонатах світу. Це змушує мене пишатися. Я дуже радий за команду. Важка гра, але хороший результат", – цитує Роналду ESPN.
Попереду у збірної Португалії поєдинки проти Уругваю та Південної Кореї 28 листопада й 2 грудня відповідно. Для Кріштіану цей ЧС є останнім у кар'єрі.
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