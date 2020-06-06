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Роналду – недостижим: прохожие попытались повторить легендарный прыжок португальца, но бесполезно

22:54 36 Читати українською
Роналду – недостижим: прохожие попытались повторить легендарный прыжок португальца, но бесполезно
Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Сеть подрывает очередное доказательство, что физические возможности форварда Ювентуса – недоступны для простых "смертных".

Обычные люди попытались повторить прыжок Криштиану Роналду в матче 17-го тура Серии А против Сампдории (2:1).

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Для этого на улице был установлен импровизированный аттракцион с мячом зафиксированным на высоте 2,56 метра (именно на такую высоту прыгнул Криштиану). Все попытки прохожих были тщетными, но веселыми.

В нынешнем сезоне Серии А Роналду провел 22 матча, в которых отметился 21-м голом и тремя ассистами.

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