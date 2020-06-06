Роналду – недосяжний: перехожі спробували повторити легендарний стрибок португальця, але марно

Мережу підриває черговий доказ, що фізичні можливості форварда Ювентуса – недоступні для простих "смертних".

Звичайні люди спробували повторити стрибок Кріштіану Роналду у матчі 17-го туру Серії А проти Сампдорії (2:1).

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Для цього на вулиці був встановлений імпровізований атракціон з м'ячем зафіксованим на висоті 2,56 метра (саме на таку висоту стрибнув Кріштіану). Усі намагання перехожих були марними, але веселими.

У нинішньому сезоні Серії А Роналду провів 22 матчі, в яких відзначився 21-м голом та трьома асистами.

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