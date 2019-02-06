Роналдо, выступавший за Барселону и Реал, признался, за кого будет болеть в Эль Класико

Легендарный бразильский нападающий Роналдо поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Испании Барселона – Реал.

"Это захватывающий матч. Самое лучшее Класико в мире футбола. Атмосфера замечательная. Будем надеяться, что футбольные боги устроят нам великолепную игру сегодня вечером.

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В этом поединке нет фаворитов. Это важная игра. У меня особая история с Реалом, и буду надеяться, что Мадрид победит.

Реал играет очень хорошо, команда нашла замечательную динамику, есть молодые игроки. Но напротив есть Месси и компания, которые поражают своей игрой", – цитирует Роналдо Marca.

Напомним, первая полуфинальная встреча Кубка Испании Барселона – Реал состоится сегодня, 6 февраля, начало в 22:00.

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