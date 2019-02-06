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Роналдо, який виступав за Барселону та Реал, зізнався, за кого вболіватиме в Ель Класіко

20:49 474 Читать на русском
Роналдо, який виступав за Барселону та Реал, зізнався, за кого вболіватиме в Ель Класіко
Роналдо в часи виступів за Барселону / Фото UberFootbalI

Легендарний бразильський нападник Роналдо поділився очікуваннями від півфіналу Кубка Іспанії Барселона – Реал.

"Це захоплюючий матч. Найкраще Класіко у світі футболу. Атмосфера чудова. Будемо сподіватися, що футбольні боги влаштують нам чудову гру сьогодні ввечері.

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У цьому двобої немає фаворита. Це важлива гра. У мене особлива історія з Реалом, і сподіватимусь, що Мадрид переможе.

Реал грає дуже добре, команда знайшла чудову динаміку, є молоді гравці. Але навпроти є Мессі і компанія, які вражають своєю грою", – цитує Роналдо Marca.

Нагадаємо, перша півфінальна зустріч Кубка Іспанії Барселона – Реал відбудеться сьогодні, 6 лютого, початок о 22:00.

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Кубок Іспанії1/2 фіналу, перші матчі

Барселона - Реал Мадрид: Середа 06 лютого 2019

Барселона
до матчу
37
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