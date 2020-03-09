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Первое фото Роналдиньо в тюрьме – фирменная улыбка и тапочки Nike

12:41 277 Читати українською
Первое фото Роналдиньо в тюрьме – фирменная улыбка и тапочки Nike
Роналдиньо / Фото из открытых источников

Проблемы продолжают преследовать Роналдиньо после завершения футбольной карьеры.

Парагвайский журналист Эрнан Родригес посетил местную тюрьму, где находится экс-звезда Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо.

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Родригес опубликовал фото, на котором бразилец в очень неопрятном виде традиционно улыбается.

Напомним, Роналдиньо арестовали предварительно на полгода за пересечение границы с фальшивым паспортом.

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Теги
Мир Роналдиньо Роналдиньо футбольные курьёзы
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