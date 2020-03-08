"Роналдиньо – глуп": адвокат защищает игрока, которого арестовали за использование поддельного паспорта

Адвокат Роналдиньо считает, что его подзащитный не понимал своих преступных действий, из-за которых получил 6 месяцев тюрьмы в Парагвае.

Как известно, Роналдиньо и его брат получили 6 месяцев ареста за использование поддельных паспортов граждан Парагвая. Как отметила судья Клара Руис, которая вынесла решение, действия легендарного бразильца нарушили законы республики Парагвай. Так как существовал серьезный риск побега Роналдиньо и его брата, было принято решение заключить под стражу обоих бразильцев, которые нелегально въехали и находились в стране.

Роналдиньо узнал строгое решение парагвайского суда по делу с поддельным паспортом

Адольфо Марин – адвокат знаменитого экс-хавбека Барселоны и сборной Бразилии – считает, что тот не осознавал своих действий, используя поддельный парагвайский паспорт.

"Судья не поняла, что Роналдиньо не знал, что совершает преступление. Он не понимал, что ему дали фальшивые документы, он – глуп", – цитирует юриста AS со ссылкой на газету Folha de São Paulo.

Заметим, что это не первые проблемы 39-летнего Роналдинью с законом. Ранее он был оштрафован на 1,5 млн долларов за нанесение ущерба окружающей среде, а позже у него конфисковали загранпаспорт из-за неуплаты указанного штрафа.

К слову, Роналдиньо прибыл в зал заседаний в сопровождении полиции в наручниках, но прикрыл руки одеждой. Кто бы мог подумать, что кумир миллионов людей окажется в такой ситуации?

Українці в аферах великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів