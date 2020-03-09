Перше фото Роналдінью у в'язниці – фірмова посмішка та капці Nike

Ліга чемпіонів — 13:05 1664
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ПСЖ – Борусія Д: УЄФА офіційно ухвалив рішення щодо матчу Ліги чемпіонів
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Мілько визнаний найкращим гравцем 22 туру УПЛУкраїна — 12:51 220
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Реал програв Бетісу й втратив лідерство у Прімері: тотальне фіаско Мадрида, бенефіс Фекіра та ветеранський акорд ХоакінаІспанія — 03:55 4079
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Ювентус – Інтер: Саррі відчепив претендента на Скудетто, а Дибала затьмарив Роналду, який зі шкіри ліз у 1000-му матчіІталія — 02:22 5941
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