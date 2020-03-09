Перше фото Роналдінью у в'язниці – фірмова посмішка та капці Nike

Роналдінью / Фото з відкритих джерел

Негаразди продовжують переслідувати Роналдінью після завершення футбольної кар'єри.

Парагвайський журналіст Ернан Родрігес навідався у місцеву в'язницю, де перебуває екс-зірка Барселони та збірної Бразилії Роналдінью.

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Родрігес опублікував фото, на якому бразилець у дуже неохайному вигляді традиційно посміхається.

Нагадаємо, Роналдінью заарештували попередньо на півроку за перетин кордону з фальшивим паспортом.