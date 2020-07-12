Роналдиньо останется под домашним арестом в Парагвае из-за решения суда

Бывшая звезда Барселоны и сборной Бразилии Роналлдиньо не сможет покинуть Парагвай в ближайшее время.

Суд отклонил апелляцию Роналдиньо об отмене домашнего ареста, сообщает Globo Esporte.

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Отметим, что в апреле этого года суд изменил меру пресечения для звездного бразильца и его брата – они находятся под домашним арестом в президентском люксе гостиницы "Palmaroga" вместо заключения за решеткой.

Напомним, несколько месяцев назад бразилец попал в парагвайскую тюрьму. Он был арестован за попытку пересечь государственную границу Парагвая, используя поддельные паспорта.

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