Роналдінью залишиться під домашнім арештом в Парагваї через рішення суду

Колишня зірка Барселони та збірної Бразилії Роналлдінью не зможе покинути Парагвай найближчим часом.

Суд відхилив апеляцію Роналдінью щодо скасування домашнього арешту, повідомляє Globo Esporte.

На Роналдінью вішають черговий кримінал і знаходять нові підтексти дивного арешту

Зазначимо, що у квітні цього року суд змінив запобіжний захід для зіркового бразильця та його брата – вони перебувають під домашнім арештом в президентському люксі готелю "Palmaroga" замість ув'язнення за ґратами.

Нагадаємо, кілька місяців тому бразилець потрапив до парагвайської в'язниці. Він був арештований за спробу перетнути державний кордон Парагваю, використовуючи підроблені паспорти.

Роналдінью – 40: він сидить з наркоторговцями та корумпованими політиками, втративши все