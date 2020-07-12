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Роналдінью залишиться під домашнім арештом в Парагваї через рішення суду

12:36 - Читать на русском
Роналдінью залишиться під домашнім арештом в Парагваї через рішення суду
Роналдінью / EFE

Колишня зірка Барселони та збірної Бразилії Роналлдінью не зможе покинути Парагвай найближчим часом.

Суд відхилив апеляцію Роналдінью щодо скасування домашнього арешту, повідомляє Globo Esporte.

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Зазначимо, що у квітні цього року суд змінив запобіжний захід для зіркового бразильця та його брата – вони перебувають під домашнім арештом в президентському люксі готелю "Palmaroga" замість ув'язнення за ґратами.

Нагадаємо, кілька місяців тому бразилець потрапив до парагвайської в'язниці. Він був арештований за спробу перетнути державний кордон Парагваю, використовуючи підроблені паспорти.

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