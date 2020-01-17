Роналдінью розповів про свої відносини з Мессі у Барселоні

Легенда збірної Бразилії Роналдінью не приховує, що вони з Мессі були друзями, попри різницю у віці.

"Коли я приїхав у Барселону, всі вже говорили про видатну дитину. Коли ми почали грати разом, то відразу подружилися і дуже добре ладнали один з одним. Мені пощастило віддати Лео пас, коли він забивав свій перший гол за Барсу. З плином часу дуже приємно бачити людину, яка підкорила світ, яка колись починала разом з тобою.

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Ми завжди були дуже близькі з Лео. Я вчив його португальської, він мене – іспанської. А на полі ми прекрасно розуміли один одного. Мене завжди вражав його спокій. Це я в ньому і люблю: Мессі ніколи не потрапить в неприємності, тому що він завжди зі своєю сім'єю і найближчими йому людьми.

У Лео є все. Мені немає чому його вчити", – цитує бразильця Panenka.

Нагадаємо, Роналдінью захищав кольори Барселони у 2003-2008 роках.

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