toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Роналдінью розповів про свої відносини з Мессі у Барселоні

07:30 1511 Читать на русском
Роналдінью розповів про свої відносини з Мессі у Барселоні
Ліонель Мессі та Роналдінью / Фото ФК Барселона

Легенда збірної Бразилії Роналдінью не приховує, що вони з Мессі були друзями, попри різницю у віці.

"Коли я приїхав у Барселону, всі вже говорили про видатну дитину. Коли ми почали грати разом, то відразу подружилися і дуже добре ладнали один з одним. Мені пощастило віддати Лео пас, коли він забивав свій перший гол за Барсу. З плином часу дуже приємно бачити людину, яка підкорила світ, яка колись починала разом з тобою.

Роналдінью не вважає Мессі найкращим гравцем в історії

Ми завжди були дуже близькі з Лео. Я вчив його португальської, він мене – іспанської. А на полі ми прекрасно розуміли один одного. Мене завжди вражав його спокій. Це я в ньому і люблю: Мессі ніколи не потрапить в неприємності, тому що він завжди зі своєю сім'єю і найближчими йому людьми.

У Лео є все. Мені немає чому його вчити", – цитує бразильця Panenka.

Нагадаємо, Роналдінью захищав кольори Барселони у 2003-2008 роках.

Барселона оформила "найпринизливішу відставку тренера" – могли допомогти Україні, а взяли того, кого хотів Шахтар

blog_ava
"Я розмовляю з ним, а він лише сміється", – співучасник фейлу Луніна знайшов виправдання для українця і знищив суддю
11:31
4216
Теги
Іспанія Барселона Барселона Роналдінью Роналдінью Ліонель Мессі Ліонель Мессі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Коломойський назвав причину "смерті" Дніпра
    Україна — 08:007107 Коломойський назвав причину "смерті" Дніпра
6
год
:
39
хв
Шальке
21:30
Борусія Менхенгладбах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук