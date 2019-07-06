Роналдінью звинуватили у домашньому насильстві – колишня дружина подала позов до суду

Екс-зірка Барселони та збірної Бразилії Роналдінью звинувачений в агресії до своєї колишньої дружини Присцилли Коельо.

Колишня дружина Роналдінью Присцилла Коельо звинуватила екс-гравця у домашній агресії і подала на нього до суду, інформує Universa.

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"Мені шкода, що не подзвонила в поліцію. Під час бійки в саду він сильно штовхнув мене, я впала і сильно поранилась шипами в траві. Я провела там дві години, плачучи, не вірячи в те, що трапилося.

Я не подала на нього до суду раніше, тому що думала, що ми зможемо поговорити і вирішити. Зрештою, ми були шість років разом. Але я була неправа", – сказала Коельо.

Також Коельо заявила, що вони жили утрьох з Беатріс Соузою. При цьому Роналдінью сильно ревнував дівчат і забороняв їм носити шорти, коли до них приходили друзі.

Коельо має намір домогтися поділу майна, яке вони спільно придбали з 2012 року. Серхіо Куерос, адвокат Роналдінью, спростував всі звинувачення і заявив, що не отримував інформації про судові позови на адресу футболіста.

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