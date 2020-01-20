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Ромеро разбил свой роскошный Lamborghini – голкипер Манчестер Юнайтед не пострадал

20 января 14:58 295 Читати українською
Ромеро разбил свой роскошный Lamborghini – голкипер Манчестер Юнайтед не пострадал
Давид де Хеа и Серхио Ромеро / Фото ФК Манчестер Юнайтед

Аргентинский вратарь Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро попал в жуткую ДТП.

Серхио Ромеро утром 20 января ехал на тренировку Манчестер Юнайтед, но вовремя добраться до пункта назначения голкипер не смог, сообщает The Sun.

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Аргентинец не справился с управлением своего Lamborghini за 220 тысяч долларов и влетел в отбойник. К счастью, больше в этом инцидентов пострадало именно транспортное средство, со здоровьем Серхио – все в порядке.

Напомним, Ромеро защищает цвета манкунианцев с 2015 года. Серхио является запасным голкипером, ведь главную скрипку на воротах МЮ играет Давид де Хеа.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Давид Де Хеа Серхио Ромеро Серхио Ромеро футбольные курьёзы
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