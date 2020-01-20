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Ромеро розтрощив свій розкішний Lamborghini – голкіпер Манчестер Юнайтед не постраждав

14:58 836 Читать на русском
Ромеро розтрощив свій розкішний Lamborghini – голкіпер Манчестер Юнайтед не постраждав
Давід де Хеа та Серхіо Ромеро / Фото ФК Манчестер Юнайтед

Аргентинський воротар Манчестер Юнайтед Серхіо Ромеро потрапив у моторошну ДТП.

Серхіо Ромеро вранці 20 січня їхав на тренування Манчестер Юнайтед, але вчасно добратись до пункту призначення голкіпер не зміг, повідомляє The Sun.

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Аргентинець не впорався з керуванням свого Lamborghini за 220 тисяч доларів та влетів у відбійник. На щастя, найбільше в цьому інцидентів постраждав саме транспортний засіб, зі здоров'ям Серхіо – все в порядку.

Нагадаємо, Ромеро захищає кольори манкуніанців з 2015 року. Серхіо є запасним голкіпером, адже головну скрипку на воротах МЮ грає Давід де Хеа.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа Давід Де Хеа Серхіо Ромеро Серхіо Ромеро футбольні курйози
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