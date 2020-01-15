Манчестер Сити организовал пикантную рождественскую вечеринку – игроки развлекались в компании горячих Instagram-моделей

Матч Манчестер Сити против Астон Виллы по счету выглядел вульгарным, но самые интересные эпизоды были именно после игры.

Напряженный период boxing-day не позволил игрокам Манчестер Сити достойно отпраздновать Рождество. Руководство клуба вместе с главным тренером Хосепом Гвардиолой решили исправить ситуацию, когда календарь матчей дал возможность перевести дух.

Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:6 – видео голов и обзор матча

После выездного матча 22-го тура АПЛ против Астон Виллы (6:1), на футболистов "горожан" ожидал приятный сюрприз. В хорошем настроении после разгромной победы они отправились в фешенебельный спа-отель Mere Golf Resort в Чешире, сообщает The Sun.

Казалось бы, ничего особенного, просто немного релакса для футболистов после тяжелого отрезка, но главная неожиданность притаилась уже на самой вечеринке. Чтобы звезды футбола чувствовали себя раскованнее, для них пригласили 22-х Instagram-моделей из Италии. Которые не стыдились выставлять фото из гостиницы в соцсетях.

Стоит отметить, что жен и подруг "горожан" на это веселье по понятным причинам не пригласили. Сам Хосеп Гвардиола, который был не против вечеринки, не знал о соблазнительных гостях из Италии.

"Я думаю, что подруги футболистов будут удивлены, услышав, что эти женщины были приглашены на вечеринку, а они нет. В любом случае, модели очень красивые и выглядят так, будто они действительно весело провели время. Я считаю, что игроки тоже", – рассказал один из организаторов праздника.

P.S. После публикации расследования The Sun страницы моделей, которые делились кадрами с вечеринки – стали закрытыми. Похоже, кому-то дома не поздоровилось.

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