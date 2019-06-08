Роме придется заплатить Шахтеру за Исмаили не менее 15 миллионов евро

Защитник Шахтера Исмаили может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

В ближайшее время наставник Шахтера Паулу Фонсека возглавит Рому. С собой он хочет взять защитника донецкой команды Исмаили, сообщает mercato365.com.

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По информации издания, сумма трансфера кандидата в сборную Бразилии может составить около 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Исмаили сыграл за Шахтер 27 матчей в чемпионате Украины, в которых стал автором 7 результативных передач.

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Напомним, бразилец перебрался в состав "горняков" из португальской Браги в 2013 году и с тех пор провел за дончан 114 поединков.