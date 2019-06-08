Роме придется заплатить Шахтеру за Исмаили не менее 15 миллионов евро

Украина — 19:06 517
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Колос обыграл Черноморец и завоевал путевку в УПЛ – в ворота "моряков" арбитр назначил три пенальти
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"Ми отримали прекрасний шанс побачити збірну України без бразильців". Фоззі – про причини розгрому СербіїСборная Украины — 15:00 928
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Американські гірки: чому збірна України – це фабрика емоційСборная Украины — 12:30 339
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"Это не сон", молодой монстр Цыганков и "фирма" от Коно: реакция соцсетей на разгром сербов сборной УкраиныСборная Украины — 11:38 1577
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Украина – Сербия: лучший матч в истории сборной, зрелость Цыганкова, свобода для Коноплянки и два теневых герояСборная Украины — 03:44 5952