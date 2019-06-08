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Ромі доведеться заплатити Шахтарю за Ісмаїлі не менше 15 мільйонів євро

20:34 642 Читать на русском
Ромі доведеться заплатити Шахтарю за Ісмаїлі не менше 15 мільйонів євро
Ісмаїлі / фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Ісмаїлі може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Найближчим часом наставник Шахтаря Паулу Фонсека очолить Рому. З собою він хоче взяти захисника донецької команди Ісмаїлі, повідомляє mercato365.com.

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За інформацією видання, сума трансферу кандидата в збірну Бразилії може скласти близько 15 мільйонів євро.

В минулому сезоні Ісмаїлі зіграв за Шахтар 27 матчів в чемпіонаті України, в яких став автором 7 результативних передач.

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Нагадаємо, бразилець перебрався до складу "гірників" з португальської Браги у 2013 році і відтоді провів за донеччан 114 поєдинків.

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