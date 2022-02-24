Чемпион мира 1994 года Ромарио с типичной бразильской набожностью просит Небесного Отца вступиться за человечество и отвести войну.

Não à guerra, paz no mundo. Que Papai do Céu interceda em nome de toda a humanidade. #nowarpeaceintheworld pic.twitter.com/vyuO68QzsR — Romário (@RomarioOnze) February 24, 2022

Защитник ПСЖ Серхио Рамос умоляет подумать о будущих поколениях – "в Украине более 7,5 млн детей находятся в зоне риска".

En Ucrania, más de 7,5 millones de niños están en riesgo. El alto el fuego debe ser inmediato.https://t.co/VW3yD8fO8r pic.twitter.com/BOWRBvJ5zb — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 24, 2022

Похожая риторика у боснийского хавбека Бешикташа Миралема Пьянича, который сам в детстве пережил ужасы войны в Югославии: "Я был очень молод, когда понял значение сирен. Каждый раз, когда слышу их, я думаю о том, что пережили мои друзья. Детей нельзя заставлять жить с этим кошмаром».

I was very young when I understood the meaning of the sirens.

Every time I hear them, I think about what my friends suffered. No children should be forced to live with this nightmare. #stopwar pic.twitter.com/4Z1DSYzL55 — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) February 24, 2022

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