Ромарио, Рамос и Пьянич – футбольные легенды обращают внимание мира на российскую агрессию в Украине
Статусные футболисты пытаются донести до общества всю опасность подлой войны со стороны России.
Чемпион мира 1994 года Ромарио с типичной бразильской набожностью просит Небесного Отца вступиться за человечество и отвести войну.
Защитник ПСЖ Серхио Рамос умоляет подумать о будущих поколениях – "в Украине более 7,5 млн детей находятся в зоне риска".
Похожая риторика у боснийского хавбека Бешикташа Миралема Пьянича, который сам в детстве пережил ужасы войны в Югославии: "Я был очень молод, когда понял значение сирен. Каждый раз, когда слышу их, я думаю о том, что пережили мои друзья. Детей нельзя заставлять жить с этим кошмаром».
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