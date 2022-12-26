Сага с переходом Михаила Мудрика в топ-клуб продолжает набирать обороты. Каждый день в СМИ появляется информация от очередного инсайдера, который сватает украинца в именитую команду, а в словах тренеров находят скрытое содержание и намеки на договоренность с игроком и Шахтером.

Арсенал сделал Шахтеру официальное предложение по Мудрику, очень достойная сумма, – Цыганык

Известный украинский журналист Игорь Цыганык в своей авторской программе сообщил, что Шахтер получил официальное предложение от лондонского Арсенала. Он отметил, что лондонцы предложили за футболиста достойную сумму, прописав солидные бонусы. На эту информацию уже успел отреагировать и сам Мудрик, лайкнув новость. Неизвестно, что своим лайком хотел сказать игрок – или ему просто понравилась новость, или намекнул на правдивость инсайда.

Напомним, ранее Мудрик публично заявил о своем стремлении перейти в АПЛ, однако Шахтер отпугивает покупателей заоблачными ценниками. Срна и Палкин называли цифры от 60 до 100 миллионов евро.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?