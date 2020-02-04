"Роман попал не в те руки", – отец Безуса объяснил, почему сын не заиграл в Динамо под руководством Блохина

Анатолий Безус считает, что переход его сына в киевское Динамо состоялся в неподходящее время.

"Команду еще возглавлял Юрий Семин. У меня был долгий разговор с Игорем Михайловичем (Суркисом, – Футбол 24). Я сомневался, что Рома раскроется в Динамо. Но когда меня вывели на телефонную связь с Юрием Павловичем, я понял – надо переходить. Кто же знал, что вскоре Семин покинет команду...

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– Это был ключевой момент, который имел неутешительные последствия для вашего сына?

– Я думаю, что да.

– То есть, Олег Владимирович – недоработал?

– Я с большим уважением отношусь к Олегу Владимировичу (Блохину – Футбол 24), он – хороший тренер. Просто Роман попал не в то время и не в те руки. Ты в Динамо попал, а я еще учить должен, как тебе играть?

Но есть тренеры, которые обучают. Возьмите Клоппа, например. Он собрал перспективных игроков, которые ранее не сияли так ярко, и сделал из них звезд. Лобановский также делал звезд. Вы знаете, сколько талантливых людей в Украине? Их множество, но не все из них звезды. Звездами их может сделать только тренер", – сказал Анатолий Безус.

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