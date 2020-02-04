Отец Безуса: Роман не получил в Днепре зарплату за 11 месяцев

Бывший полузащитник Днепра Роман Безус был готов продолжить выступления за украинский клуб.

"Финансирование команды прекратилось еще перед финалом Лиги Европы. Но Роман, как и я, привык доводить дело до конца. Он видел, что в нем нуждаются. Плюс – в команде появился Михайленко. Сыну импонировало отношение этого наставника, тренировочный процесс.

Коломойский назвал причину "смерти" Днепра

А еще географическое положение устраивало, ведь от Днепра до Кременчуга – рукой подать. И в семье появилось пополнение, и Рома был готов остаться в Днепре. До последнего верил, что клуб будет существовать...

– Это правда, что ему так и не заплатили за 11 месяцев?

– Да, правда.

– Вы судились?

– Да нет. А что судиться? С кем судиться? Вы же знаете", – сказал Анатолий Безус.

Напомним, Роман играл за Днепр с января 2015 по июль 2016 после чего перебрался в чемпионат Бельгии, где сначала присоединился к Сент-Трюйдену, а затем – к Генту, за который выступает и сейчас.

Читайте полное интервью "Футбол 24": "У Динамо син потрапив не в ті руки": батько Безуса – про Блохіна, дружбу з Ярмоленком, страшний діагноз і Євро-2020