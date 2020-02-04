"Роман потрапив не в ті руки", – батько Безуса пояснив, чому син не заграв у Динамо під керівництвом Блохіна

Анатолій Безус вважає, що перехід його сина в київське Динамо відбувся у непідходящий час.

"Команду ще очолював Юрій Сьомін. У мене була довга розмова з Ігорем Михайловичем (Суркісом, – Футбол 24). Я сумнівався, що Рома розкриється у Динамо. Але коли мене вивели на телефонний зв’язок із Юрієм Павловичем, я зрозумів – треба переходити. Хто ж знав, що невдовзі Сьомін покине команду…

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– Це був ключовий момент, який мав невтішні наслідки для вашого сина?

– Я думаю, що так.

– Тобто, Олег Володимирович – недопрацював?

– Я з великою повагою ставлюся до Олега Володимировича (Блохіна, – Футбол 24), він – гарний тренер. Просто Роман потрапив не в той час і не в ті руки. Ти в Динамо потрапив, а я ще навчати повинен, як тобі грати?

Але є тренери, які навчають. Візьміть Клоппа, наприклад. Він зібрав перспективних гравців, які раніше не сяяли настільки яскраво, і зробив із них зірок. Лобановський також робив зірок. Ви знаєте, скільки талановитих людей в Україні? Їх безліч, але не всі з них зірки. Зірками їх може зробити тільки тренер", – сказав Анатолій Безус.

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