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Рома заменит Эль-Шаарави талантом из Бундеслиги

14:13 39 Читати українською
Рома заменит Эль-Шаарави талантом из Бундеслиги
Леон Бейли / Бундеслига

Форвард Байера Леон Бейли может перебраться в Рому.

Рома готовит предложение Байеру по молодому нападающему Леону Бейли, сообщает Sportitalia. Ямаец должен заменить Стефана Эль-Шаарави, который был продан в Шанхай Шэньхуа за 18 млн евро.

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В сезоне 2018/19 Бейли забил 5 голов и отдал 5 ассистов в составе леверкузенской команды во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его в 40 млн евро.

Ранее была информация, что к Паулу Фонсеке в Роме может присоединиться Тайсон, но позже "волки" остановились на варианте с подписанием Ясина Браими.

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