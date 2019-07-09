Рома нашла альтернативу Тайсону, – СМИ

Экс-полузащитник Порту Ясин Браими всерьез заинтересовал итальянскую Рому.

Рома ведет переговоры по трансферу полузащитника Ясина Браими, сообщает Il Messaggero.

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Отметим, что у алжирца завершился контракт с Порту и он сейчас находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что Рома всерьез заинтересована в услугах Тайсона.

В сезоне 2018/19 Браими забил 13 голов и отдал 4 ассиста во всех турнирах, правда, Порту не сумел выиграть ни одного трофея, однако дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов.

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